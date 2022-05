Aumento di tentati suicidi tra adolescenti

Rispetto al periodo pre-pandemia gli esperti di settore avrebbero evidenziato un aumento di tentati suicidi tra gli adolescenti di circa l‘82%. Ma c’è anche un altro dato abbastanza inquietante che sarebbe quello dell’idea suicidaria aumentata quest’ultima per una percentuale del 200%.

Il motivo viene sicuramente ricondotto ad un cambiamento delle proprie abitudini e dei propri ambienti di vita, cambiamenti nelle reti relazionali educative e sociali che contribuiscono normalmente alla resilienza dagli eventi traumatici, promuovendo la salute.

A testimonianza di questa affermazione i dati raccolti presso i PS testimoniano numerosi accessi per il settore di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, sia per i servizi territoriali che ospedalieri. Si parla di un aumento considerevole dell’84% rispetto al periodo pre-covid, mentre è stata registrata una diminuzione del 48% di accessi per altri disturbi proprio a causa della paura del contagio. E’ stato confermato pertanto un aumento del 82% solo dei casi di suicidio tra i giovanissimi e della realizzazione dell’idea suicidaria del 200%.

Gli studi e i risultati tuttavia testimoniano che il disagio psicologico tra i giovanissimi non è una novità assoluta, ma che già prima della pandemia il 14-20% dei giovanissimi ne soffriva. A questo proposito i medici sostengono sia necessario che venga fatto uno sforzo per salvare gli adulti di domani, poichè gli strumenti giusti esistono, come terapie psicologiche e farmacologiche, quest’ultime di cui non bisogna avere timore.