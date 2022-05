Marketing aziendale: quali gadget utilizzare a scopo promozionale

Qualsiasi azienda ha bisogno di promuovere il proprio marchio, oppure i prodotti o i servizi che offre ai clienti, attraverso specifiche strategie di marketing.

Questo genere di iniziative ha una duplice funzione: da un lato, punta a fidelizzare la clientela già acquisita; dall’altra, si pone l’obiettivo di conquistare nuovi potenziali clienti, rendendo il marchio (o il prodotto) più riconoscibile rispetto a quelli della concorrenza.

Quali sono le principali strategie di marketing

Ogni strategia promozionale deve essere anzitutto pianificata in maniera dettagliata, fissando gli obiettivi da raggiungere, il target di riferimento, gli strumenti da utilizzare e i canali attraverso i quali approntare la strategia comunicativa.

Nell’epoca in cui il digitale ha preso il sopravvento, influenzando quasi ogni aspetto della quotidianità, non sorprende come la maggior parte degli sforzi profusi dalle aziende (e dai liberi professionisti) sia rivolta ad iniziative che hanno luogo in ambito digitale.

ùIn questa prospettiva si collocano, ad esempio, il “Content marketing”, il “social marketing” e le newsletter. A queste si affiancano strategie apparentemente più tradizionali ma ancora molto diffuse ed efficaci, tra cui la distribuzione di oggettistica personalizzata.

Come sfruttare i gadget personalizzati a scopo di marketing

La distribuzione di gadget personalizzati è una strategia di marketing estremamente diffusa, in quanto è molto versatile, richiede un budget di spesa contenuto e può essere sfruttata nei contesti più disparati.

Inoltre, queste iniziative possono essere facilmente modulate in base al target di riferimento, al contesto di distribuzione (o premiazione) e al periodo dell’anno.

Com’è facile intuire, infatti, esistono gadget ‘estivi’ e altri adatti a differenti stagioni, oltre ad una selezione di articoli evergreen come, ad esempio, gli accessori da ufficio e i prodotti di cancelleria.

È lecito chiedersi, a questo punto, come un semplice accessorio possa fungere effettivamente da leva di marketing. La risposta è semplice: attraverso una personalizzazione, ossia l’applicazione – sulla superficie dell’oggetto – di una riproduzione di un logo oppure di un marchio.

In realtà, il concetto di personalizzazione va esteso anche alle caratteristiche costruttive, pratiche e funzionali dell’oggetto. Secondo le teorie del visual marketing, infatti, le diverse prerogative di un articolo non vengono più percepite distintamente.

L’osservatore moderno tende a percepire un oggetto fisico come una singola immagine, in cui sono sintetizzati l’aspetto pratico e quello estetico. Di conseguenza, un gadget personalizzato è in grado di veicolare un messaggio, se ‘proietta’ un’immagine in cui sono espressi, ad esempio, i valori e la mission che il marchio, o l’azienda, vuole comunicare all’esterno.

Scegliere i gadget da personalizzare

Il processo di personalizzazione può essere applicato a praticamente qualsiasi oggetto ma, affinché l’iniziativa risulti valida e funzionale a livello promozionale, è bene scegliere gli oggetti in maniera oculata.

Per la distribuzione da programmare durante il periodo estivo, ad esempio, è consigliabile circoscrivere i gadget e gli accessori da personalizzare agli articoli che si possono usare al mare o in vacanza: t-shirt, polo, teli da mare, borse da spiaggia, ombrelloni, cappelli e borracce.

Queste ultime sono un po’ un jolly, dal momento che possono tornare utili anche per chi pranza in ufficio o sul posto di lavoro. Rivolgendosi ad un e-commerce specializzato come www.gedshop.it è possibile realizzare una gamma di borracce ed altri gadget personalizzati da distribuire a clienti e fornitori in estate e non solo.

L’oggettistica più adatta al periodo autunnale, invece, comprende tutti gli accessori che possono essere utilizzati alla ripresa delle attività dopo le vacanze estive; in tal senso, le opzioni più gettonate sono: gli articoli da ufficio (agende, penne, calendari, matite, pinzatrici, chiavette USB, tappetini per il mouse), capi di abbigliamento e accessori per il pranzo al sacco (posate in legno o biodegradabili, cestini porta pranzo, borracce, termos e simili).