Frasi razziste dopo la partita Vicenza-Cosenza: video diventa virale

Dopo lo svolgimento della partita di ritorno tra Vicenza e Cosenza, la conduttrice di Delta Tv si lascia andare ad un commento definito, da chi lo ha ascoltato e dalla persona coinvolta nel commento, persino “razzista”.

Alla conclusione della partita, l’inviato della Delta Tv si trovava all’esterno dello Stadio Merulla ed era pronto ad intervistare i tifosi. Per caso si è fermato davanti alla sua telecamera un papà con un bambino in braccio, il quale per il piacevole risultato della partita ha commentato con un “lupi si nasce”, essendo il lupo il simbolo del Cosenza. Sebbene il Vicenza abbia vinto per 1-0 la partita, il risultato è stato sufficiente nei play off per la squadra calabrese per restare in serie B.

Nel frattempo la conduttrice televisiva di Delta tv dallo studio ha commentato la risposta del bambino con un “gatti si diventa” e affermando che prima o poi anche gli stessi cittadini del Cosenza, sebbene il traguardo sportivo raggiunto, sarebbero prima o poi venuti al nord per cercare poi lavoro.

L’inviato presente allo stadio ha risposto con un “non male” al commento della conduttrice per il risultato raggiunto dal Cosenza a discapito del Vicenza.

Dopo l’episodio, il video della scena è diventato virale raccogliendo numerose critiche e commenti. Il Papà di Domenico, il bambino autore ripreso per caso per aver esultato sulla vittoria della sua squadra, ha scritto una lettera sui social, criticando aspramente il comportamento dei giornalisti in tv, specialmente quello della conduttrice in diretta dallo studio televisivo. Il papà del bambino ha definito il comportamento dei giornalisti come poco etico e morale, considerando quest’ultime due qualità indispensabili per il ruolo da loro ricoperto.