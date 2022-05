StudioNews, “Il meglio di…” Piazza di Siena

Nell’undicesima puntata di StudioNews si commenterà l’89^ edizione di Piazza di Siena. Un dibattito a cui prenderanno parte non solo i due conduttori Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi, ma anche la giornalista e direttrice di ViaVaiTv Patrizia Landini che ha seguito l’evento. Ci sarà anche il direttore di AskaNews Gianni Todini, il cui editoriale si concentrerà in particolare sul ritorno agli eventi in presenza nel cuore della Capitale.

In collegamento, anche Marco Di Paola, Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise).

StudioNews va in onda tutti i martedì sui canali social AskaNews e TeleAmbiente, su studionews.tv ed in replica alle 21.00 sul canale 78 del digitale terrestre, raggiungibile in tutto il Centro Italia.

In onda negli scorsi giorni, StudioNews ha seguito l’89 ^ edizione dello CSIO di Roma 2022 – Master Fratelli d’Inzeo. Tre giornate durante le quali i due conduttori hanno incontrato i protagonisti del Concorso Ippico Internazionale che ha regalato ai romani e ai turisti, agli appassionati degli sport equestri o semplicemente ai curiosi, lo spettacolo più bello del mondo.