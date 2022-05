StudioNews: speciale “Piazza di Siena” dall’ovale più famoso del mondo

StudioNews: in onda dall’ovale più famoso del mondo andrà in onda lo speciale “Piazza di Siena” per il noto salotto giornalistico

Un’altra grande novità per il salotto giornalistico StudioNews, realizzato in collaborazione con l’agenzia stampa AskaNews e TeleAmbiente.

Con una cornice naturale, il famoso ovale di gara di Piazza di Siena, i giornalisti e conduttori Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi, racconteranno questa 89 ^ edizione dello CSIO di Roma 2022 – Master Fratelli d’Inzeo.

Saranno tre giornate durante le quali i due conduttori incontreranno i tanti protagonisti del Concorso Ippico Internazionale che torna a regalare ai romani e ai turisti, agli appassionati degli sport equestri o semplicemente ai curiosi, lo spettacolo più bello del mondo.

In modalità totalmente gratuita, la grande kermesse sarà fruibile a tutti, dagli spalti naturali o rilassati sul prato che sovrasta l’ovale.

197 cavalli in rappresentanza di 16 nazioni. Mancano oramai pochissime ore all’inizio delle gare, nel cuore di Villa Borghese. Si intensificano i preparativi per allestire al meglio tutto quanto servirà per assicurare una splendida edizione, in programma da giovedì 26 maggio a domenica 29. Ecostrutture, fiori, ostacoli per le gare e tanto altro ancora: c’è un gran fervore da parte di tutta la macchina organizzativa che accoglierà cavalieri e amazzoni in arrivo da tutto il mondo.

StudioNews- Speciale Piazza di Siena, è realizzato con la regia di Alessandro Castagna, in collaborazione con ViaVaiTv diretto da Patrizia Landini, sarà in onda fino a sabato 28 Maggio, sui canali social AskaNews, Studionews, Teleambiente e Fise. In streaming su StudioNews.tv e su TeleAmbiente.it, e in replica ogni sera dalle 23 alle 24 sul canale 78 del digitale terrestre, raggiungibile nel Centro Italia.

Il programma è attivo anche sui social