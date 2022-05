Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 25 maggio 2022

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 25 maggio 2022, in onda su Rai 3 alle 20:45

Un Posto al Sole anticipazioni: andrà in onda stasera, 25 maggio 2022, alle 20:45 una nuova puntata della nota soap di Rai 3. Ecco cosa succederà. Lara ha scoperto di essere incinta e con questa notizia ormai ha in pugno Roberto, pronto invece a liberarsi di lei. Il Ferri non ha intenzione di assumersi le sue responsabilità di padre e vorrebbe che la Martinelli si allontanasse velocemente da lui. Lara però la pensa molto diversamente. Ora che è riuscita a mettere a tacere Roberto e ad annientare la sua rivale Marina, non si tirerà indietro. Continuerà quindi a portare avanti la gravidanza inaspettata, contro tutto e tutti. Ma il suo passato, tutt’ora sconosciuto ai più, potrebbe bussare nuovamente alla sua porta.

L’atteggiamento di Roberto, deciso a non volerne sapere nulla scatenerà la reazione di Filippo. Deluso dal comportamento del padre, potrebbe sviluppare per Lara un senso di solidarietà, che potrebbe portarlo a diventare per la Martinelli un prezioso alleato. Se andasse davvero così, Roberto potrebbe essere costretto a tornare sui suoi passi e a dire addio a Marina?

Intanto la tensione accumulata a causa della fine della sua relazione con Riccardo, ha portato Rossella a commettere un grave errore in corsia. Ha rischiato infatti di perdere un suo paziente. La situazione le sta letteralmente sfuggendo di mano e Ornella sarà sempre più insofferente per gli errori della sua protetta. La ragazza, dopo questa ennesima distrazione comincerà inoltre a mettere in dubbio il suo futuro professionale e personale. Di tutto questo potrebbe approfittarne Virginia, decisa a riprendersi suo marito.

Per rivedere tutte le puntate clicca qui e collegati a RaiPlay.