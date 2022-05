Bullismo, la storia di Ron: “Un gruppo di ragazzi mi seguiva quando uscivo da scuola”. Ecco le dichiarazioni del famoso cantante

BULLISMO: IL RACCONTO DI ROSALINO CELLAMARE- Rosalino Cellamare, meglio noto al pubblico come Ron, è stato protagonista nel corso di “Oggi è un altro giorno”, il programma condotto da Serena Bortone, come sempre in onda su Rai 1. Il famoso cantante ha svelato anche di essere stato vittima di bullismo da giovane.

Ecco riportate di seguito, le dichiarazioni di Ron: “Facevo la seconda media, c’era un gruppetto di ragazzi che quando uscivo di scuola mi seguiva, dopo un cinque minuti venivamo a darmi le botte, dei calci nel sedere. E non sapevo perché. L’avevo detto a casa. Alla fine quando finì la scuola il capo del gruppetto venne da me, mi mise il braccio al collo, pensavo mi desse un sacco di botte e mi chiese scusa. L’ho perdonato immediatamente”.

Il cantante, come riporta anche Libero Quotidiano, ha poi così proseguito: “Io ero un ragazzo che andavo a scuola e facevo i concorsi e venivano i talent scout. Venne un tizio una sera, c’erano i miei genitori, ci diede il suo numero – racconta – Chiamò e io andai a Roma con mio padre, alla Rca, mi trovai in uno studio bellissimo. Ero lì per capire chi era quel cantautore che aveva scritto quella canzone per me (Occhi di ragazza ndr.)”. Ron ha poi parlato del suo esordio a Sanremo: “Avevo 16 anni, ero in coppia con Nada. Quando sono salito sul palco di Sanremo c’ero solo io, ce l’ho messo tutta. Andai perché non avevo nulla da perdere, se va va. Ed è andata”. Oggi Ron è un cantante affermato e ha superato il periodo più buio.

