Djokovic vince gli Internazionali d’Italia, sconfitto Tsitsipas in finale

Novak Djokovic trionfa agli Internazionali d’Italia. Il serbo in finale batte Tsitsipas 6-0 7-6 e si laurea campione a Roma per la sesta volta in carriera. Per Nole si tratta del primo titolo della stagione, iniziata con il piede sbagliato con la vicenda australiana. Si tratta inoltre dell’87° titolo in carriera, il 38° in un Masters 1000, due in più del rivale Nadal.

Per Tsitsipas invece ancora una sconfitta in finale con Djokovic, dopo Madrid nel 2019 e soprattutto al Roland Garros dello scorso anno, dopo sciupò un vantaggio di due set a zero. Allo Slam francese, che prenderà il via tra una settimana, con Nadal alle prese con i soliti problemi fisici, Djokovic si presenterà probabilmente come il favorito assoluto, davanti ad Alcaraz ed allo stesso Tsitsipas.

La sintesi del match

Partenza a razzo del serbo, che vince 6-0 il primo set in 29 minuti. Djokovic sbaglia poco e niente, con Tsitsipas che al contrario fatica a trovare il suo tennis. Nel secondo set il greco comincia a giocare con continuità, e spinto dal pubblico strappa il break salendo sul 4-1. Il serbo non si scompone e sul 5-3 si riprende il servizio. Si arriva al tie-break, Nole sale 5-2, il greco rimonta fino al 5-5, ma sul 6-5 sbaglia un rovescio incrociato, con Djokovic che si laurea campione a Roma.