Autismo, oggi la Giornata Mondiale: ecco i numeri

Secondo i numeri, un bambino su 77 presenta disturbi riguardanti l’autismo. Nel mondo, si celebra la Giornata Mondiale con tante iniziative

Una giornata speciale e importante. Oggi, 2 Aprile, si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (World Autism Awareness Day). Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, la ricorrenza richiama l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico e su quelli delle loro famiglie. In Italia, vi sono centinaia di monumenti, piazze ed edifici, tra cui anche il Quirinale e Palazzo Madama, che si illumineranno di blu stanotte.

Questo è un segno della partecipazione alla Giornata Mondiale sull’Autismo. Secondo l’Osservatorio Nazionale, in Italia un bambino su 77 (di età compresa tra i 7 e i 9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi. Numeri che sottolineano la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali che incrementino i servizi e migliorino l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.

Proprio per questo, sono in programma raccolte fondi ed eventi anche sportivi per sottolineare l’inclusione sociale. Inoltre, in Lombardia, vi saranno un tavolo di ascolto e confronto dal titolo “Costruiamo insieme il futuro” e poi un convegno, dal titolo “Prospettive per l’Autismo in Regione Lombardia: il percorso di attuazione del primo Piano Operativo“.

Negli ultimi due anni, l’isolamento da COVID-19 ha aggravato molte situazioni circostanti e inerenti al disturbo. “Le persone con neurodiversità sono state “cancellate” dalla pandemia, nessuno si è posto il problema di come le famiglie abbiano gestito l’isolamento forzato. E questo è andato a gravare su una situazione già difficile.” ha spiegato il padre di un bambino affetto dal disturbo.