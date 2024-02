Auto in fiamme lungo l’A2 del Mediterraneo

di Rita Milione

Attimi di paura nella mattinata di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Mercato San Severino, dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto.

Su quanto accaduto, indagano gli agenti della Polizia Stradale per risalire alla causa dell’incendio.