Ferrari, clamoroso: Hamilton in arrivo nel 2025?

di Antonio Jr. Orrico

Una novità che potrebbe rivoluzionare il campionato di Formula Uno. Secondo il Corriere, infatti, nel 2025 la Ferrari prepara un colpo assolutamente inaspettato. Lewis Hamilton, pilota della Mercedes e sette volte campione iridato, potrebbe approdare a Maranello. Non è escluso, tra l’altro, che il colpo possa essere anticipato addirittura di una stagione. L’ufficialità potrebbe anche arrivare in giornata.

Se quest’operazione dovesse andare in porto, Lewis dovrebbe sostituire Carlos Sainz, e il Cavallino si assicurerebbe un dream team composto dallo stesso Hamilton e da Charles Leclerc, fresco di rinnovo di contratto. Per ora si tratta solamente di una suggestione, e le voci non sono ancora del tutto sicure. Ma, con l’approdo probabile del pilota spagnolo in Audi, le voci sul sostituto si intensificano. Il contratto del pilota spagnolo, infatti, non è ancora stato rinnovato.

Vasseur non si è sbilanciato: “Parlo ogni settimana con Lewis, ma se dovessi assumerlo ogni volta che lo sento…”

Resta ancora da definire, però, l’annuncio.