Il PD e LEU festeggiano per l’accordo transattivo per Autostrade ottenuto da Conte. Le opposizioni restano critiche e Italia Viva ammonisce sul tempo

Una situazione incredibilmente complicata, che finalmente è stata messa alle spalle. L’intesa raggiunta con Autostrade mette alle spalle del Governo uno dei dossier più ostici. E nel “day after” l’esecutivo sottolinea il successo ottenuto, con la conseguente uscita di scena dei Benetton e con una “nuova alba”. Naturalmente, le opposizioni non restano dello stesso avviso, criticando la sintesi avvenuta a quasi due anni dal crollo del Ponte Morandi. Ma nemmeno Italia Viva resta contenta, soprattutto per la gestione temporale.

“È stata scritta una pagina inedita della nostra storia. L’interesse pubblico ha avuto il sopravvento rispetto a un grumo ben consolidato di interessi privati. Ha vinto lo Stato. Hanno vinto i cittadini.” ha scritto il premier Giuseppe Conte.

Anche il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, sottolinea la sua soddisfazione: “Abbiamo tutelato l’interesse pubblico di tutti gli italiani e i lavoratori dell’azienda. Ora avanti con gli investimenti già definiti per le infrastrutture e le fondamentali opere di manutenzione per la sicurezza delle nostre Autostrade.”

Anche il PD e Liberi E Uguali sottolineano il ruolo chiave giocato da Conte, parlando di “lavoro di squadra” e di “fermezza”. “I Benetton perdono su tutta la linea e si piegano. La manutenzione sarà una priorità e non una seccatura da sacrificare sull’altare dei profitti, come accaduto in passato.”

D’altro canto, Italia Viva ammonisce sui tempi: “Avevamo ragione. Un’alternativa alla revoca c’era. Lo avevamo detto e ripetuto più volte: la revoca delle concessioni autostradali non era una soluzione praticabile.”

E anche Matteo Salvini mette bocca: “Non c’è nessuna revoca. Ci sono tanti altri soldi pubblici spesi e, anche oggi, cantieri fermi e le solite code, in Liguria e in mezza Italia. Incapaci o complici?“

