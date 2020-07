Azione, Calenda apre al “governissimo” con il centrodestra

Carlo Calenda, ospite della trasmissione “In onda”, si dichiara pronto ad appoggiare un esecutivo con Berlusconi e Zaia. Poi critica Emiliano

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite della trasmissione “In Onda” su LA7 si è dichiarato favorevole ad appoggiare un nuovo esecutivo targato centrodestra. “Io sono per un governo larghissimo, il più largo possibile, anche con Berlusconi e i pezzi più intelligenti della Lega come Zaia. Sarebbe bene che i partiti che in UE sono alleati governassero insieme l’Italia. Ricordo che Forza Italia e PD governano insieme in Europa“. Queste le parole che l’europarlamentare ha pronunciato in trasmissione.

Intervistato sul ruolo del Movimento 5 Stelle, Calenda ha affermato: “I 5 Stelle sono tante cose. Patuanelli, ad esempio, è una persona che stimo. È una persona seria, con le sue idee, da cui molto spesso sono distante. Nei 5 Stelle ci sono anche persone perbene e intelligenti, tant’è che sono percorsi da molte fratture. Ma attenzione: il problema si pone se i 5 Stelle sono ancora condizionati da Di Battista o dalla retorica No Mes“.

Nel corso della partecipazione al programma Carlo Calenda ha lanciato un duro attacco contro il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L’europarlamentare infatti non appoggia la scelta del Partito Democratico di ricandidare Emiliano alle elezioni regionali. “Io considero Emiliano il peggiore esempio del populismo italiano.” ha detto il leader di Azione. “Ho detto sin dall’inizio al PD che non avrei mai sostenuto Emiliano. Ci ha definito fan dei tumori, al soldo delle lobby, ha fatto ricorso contro tutto. È una persona poco seria. Stiamo parlando di un signore che è un magistrato mai dimesso e indagato per corruzione. Ma come si può pensare che lo avremmo appoggiato? Abbiamo detto al PD di scegliere altri nomi. L’alternativa rispetto a Emiliano e a Fitto era Scalfarotto.”

