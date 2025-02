Banca Campania Centro destina un immobile alla comunità di Olevano sul Tusciano per iniziative sociali e ricreative

di Adelaide Senatore

Un accordo di comodato d’uso gratuito tra Banca Campania Centro (realtà del Gruppo BCC Iccrea e della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria), il Comune di Olevano sul Tusciano — guidato dal Sindaco Michele Ciliberti — e il Forum dei Giovani, presieduto da Cosmo Nicolino, permetterà l’utilizzo di un immobile di oltre 300 mq a Monticelli per ospitare attività giovanili e promuovere iniziative sociali e culturali a beneficio della comunità locale.

Il ruolo di Banca Campania Centro: sostegno concreto per lo sviluppo del territorio

Camillo Catarozzo, Presidente di Banca Campania Centro, ha dichiarato: “L’impegno della nostra banca è tangibile e concreto, come dimostra l’accordo di comodato gratuito siglato con l’amministrazione comunale per l’utilizzo di un nostro immobile a Olevano sul Tusciano. Questo spazio, nato dall’ascolto dei bisogni espressi dai soci del territorio, diventerà un punto di riferimento per le attività giovanili e per iniziative sociali e culturali. Intendiamo replicare questo modello anche negli spazi inutilizzati di Montecorvino Rovella. Proseguiremo nel nostro impegno a supporto di famiglie, giovani e imprese, rafforzando il capitale umano locale. Il nostro obiettivo è promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso, consolidando il legame con la comunità, e mettere a disposizione di spazi per la socialità di giovani e anziani.”

Il Comune di Olevano sul Tusciano: promotore di inclusione sociale e spazi condivisi

Michele Ciliberti, Sindaco di Olevano sul Tusciano, ha sottolineato: “L’accordo con Banca Campania Centro rappresenta un’importante opportunità per la nostra comunità, in particolare per le aree interne spesso carenti di spazi dedicati alla socialità. Grazie a questo accordo, sarà possibile offrire un luogo di incontro e condivisione destinato ai giovani, agli anziani e a tutti i cittadini. La sensibilità della banca verso il nostro territorio dimostra come la sinergia tra pubblico e privato possa generare valore, favorendo la crescita collettiva e il benessere sociale.”

Il Forum dei Giovani: protagonisti del futuro e custodi degli spazi

Cosmo Nicolino, Presidente del Forum dei Giovani di Olevano sul Tusciano, ha espresso entusiasmo per l’iniziativa: “Siamo felici che Banca Campania Centro, grazie alla sensibilità del suo Presidente, abbia scelto di destinare questo immobile alla comunità. Il Forum dei Giovani si impegnerà a valorizzare al massimo questi spazi, organizzando attività dedicate ai giovani e promuovendo eventi culturali, formativi e ricreativi. Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per costruire un ambiente inclusivo e stimolante, dove i giovani possano esprimere le proprie idee e contribuire attivamente alla crescita del territorio.”

L’accordo tra Banca Campania Centro, il Comune di Olevano sul Tusciano e il Forum dei Giovani evidenzia l’importanza della collaborazione tra enti diversi per generare benefici concreti e duraturi per la comunità, promuovendo uno sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.