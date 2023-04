Bankitalia, tassi del mutuo oltre il 4%

di Gaudieri Brunella

Bankitalia ha comunicato che dal mese di febbraio in poi i tassi dei mutui sono saliti del 4% per una media mensile di 159 euro al mese in più. In totale secondo le stime si tratterebbe di circa 2 mila euro in più in un anno. Questo quanto rilevato dall’ente a proposito dei soldi da pagare toccati alle famiglie per l’acquisto delle abitazioni e spese accessorie.

Mentre a gennaio i tassi avevano raggiunto il 3,95%, a febbraio il 4,12%. Per quanto riguarda le nuove erogazioni di credito al consumo il tasso è salito a gennaio al 9,79% per raggiungere la quota di 9,88%.

Quanto è avvenuto per l’aumento dei mutui è simile a ciò che è avvenuto nell’annata del 2012, quando anche lì il tetto del 4% era stato superato all’inizio dell’anno per scendere successivamente grazie all’entrata in vigore della politica della Bce sui tassi a zero. Dalla fine del 2021 l’impennata dei tassi dei mutui ha portato alla registrazione dei valori attuali con l’aumento del costo del denaro.

Per chi ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile, la rata mensile aumenterebbe da 585 a 744 euro al mese, riferisce l’Unione nazionale consumatori, un rincaro pari a 159 euro al mese per un totale annuo di 1908 euro annui.