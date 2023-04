Eurostat : Italia quinto Paese in Europa a maggior rischio povertà per i giovani

di Chiara Gioia

In Italia un giovane su quattro è a rischio povertà. Lo rende noto l’istituto di statistica europeo, dopo aver pubblicato i suoi dati aggiornati al 2021: circa il 25% dei giovani in Italia si trova in questa situazione. Meglio solo di Danimarca, Grecia, Spagna e Romania.

Nella fascia tra i 15 e 29 anni di età, infatti, il rischio povertà colpisce poco meno del 25% delle persone in Italia. Si intende per “rischio di povertà” la situazione di una persona che ha un reddito netto al di sotto della 60% della mediana nazionale.

Il primato per la situazione peggiore in Europa lo vince la Danimarca, dove peraltro il tasso di rischio di povertà tra la popolazione in generale (e non considerando solo i giovani) è tra i più bassi, al contrario. Ci sono poi Grecia, Spagna e Romania. Subito sotto l’Italia seguono la Svezia, la Bulgaria e la Germania.

Guardando a tutta la popolazione, in Europa il rischio povertà è in media presente per il 16,8% degli abitanti. L’Italia è al di sopra di questa media, con il 20% dei residenti che rischiano. Ma la povertà giovanile non riguarda soltanto questi 5 Paesi. Nel 2021, il rischio di povertà in generale è stato più alto per i giovani nella fascia 15-29 anni rispetto al resto della popolazione. La media europea infatti era al 16,8%, mentre la media continentale per i giovani saliva al 20,1%.