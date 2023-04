Federica Abbate: venerdì 14 aprile esce “La Pioggia Prima di Cadere”

di Filomena Volpe

Fuori da venerdì 14 aprile su tutte le piattaforme digitali “La Pioggia Prima di Cadere” per Carosello Records/Epic, il nuovo brano di Federica Abbate realizzato in collaborazione con Mr. Rain.

Le parole di Federica Abbate

“La Pioggia Prima di Cadere” coincide con uno dei momenti di crescita più complessi che ho attraversato in quanto “donna”, parla di quella fase di “limbo” dove dentro di te hai tutte le risposte che cerchi ma continui a farti domande. Hai la consapevolezza che una storia sia finita, che quella pioggia prima o poi cadrà, ma fai fatica ad accettare il dolore di una ferita che ti permetterà poi di liberarti e di crescere. È una fase che può durare mesi, anni e a volte, se non si ha il coraggio, può durare anche per sempre.”

Il featuring con Mr.Rain

Per questa canzone Federica ha scelto di collaborare con Mr.Rain. Ecco che cosa ha detto su di lui:

“Mattia lo conosco e lavoriamo insieme da anni, è uno degli artisti con cui condivido uno dei feeling musicali più forti. Siamo anche umanamente molto simili e non appena ho scritto questo pezzo, sarà forse anche perché si chiamava proprio “La Pioggia Prima di Cadere” ho subito pensato a lui, gliel’ho fatta ascoltare e ci si è ritrovato immediatamente”

Le parole di Mr.Rain

“Per me è un piacere aver collaborato ancora una volta con Federica, perché ormai sono più di tre anni che lavoriamo insieme, è uno degli autori con cui mi trovo meglio a scrivere. Quando mi ha chiamato per propormi di fare questo brano insieme ho accettato subito, innanzitutto perché mi piace lavorare con lei, e ho un’enorme stima a livello artistico e personale e poi perché mi è piaciuta la canzone, l’ho trovata molto giusta per me, anche per il titolo “La Pioggia Prima di Cadere”.