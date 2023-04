Fisciano, 3B Meteo porta la meteorologia tra i banchi di scuola

di Redazione ZON

Il più grande centro meteo privato italiano lancia la campagna per il sociale: la meteorologia nelle scuole, associazioni ed altre realtà interessate. Genovese: la meteorologia dovrebbe essere studiate nelle scuole dell’obbligo.

L’aula consiliare “Gaetano Sessa” del palazzo comunale di Fisciano, per due giorni, sarà allestita come aula didattica: giovedì 13 e venerdì 14 aprile infatti, il meteorologo fiscianese Gaetano Genovese di 3B Meteo, terrà due interessanti lezioni di meteorologia all’interno della campagna promossa dall’azienda orobica “Diffondiamo insieme la meteorologia”.

“La meteorologia, come la climatologia e tutte le scienze dell’atmosfera e dell’oceano, sono di fondamentale importanza per una completa formazione degli studenti – afferma Genovese – conoscere la meteorologia, saper interpretare correttamente le allerte meteo, essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che le condizioni meteorologiche avverse potrebbero comportare al territorio in cui si vive, può salvare vite ed aumentare la coscienza sociale.”

Orientamento universitario e professione meteorologo – Le scuole del territorio, Istituto Comprensivo “Rubino Nicodemi” di Fisciano e l’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (sede di Fisciano), si sono mostrate subito interessate alla campagna, rinnovando l’appuntamento dello scorso anno, quando per l’occasione, fu celebrata anche la Giornata Mondiale della Terra. Nella due giorni di seminari, si offrirà una panoramica dell’offerta formativa universitaria nell’ambito della meteorologia oltre a far comprendere agli studenti cosa fa e come si diventa meteorologo.