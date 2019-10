Apre il nuovo negozio virtuale: “Banksy”. Serviranno tra gli undici e i mille euro per accaparrarsi una delle opere firmate dallo street artist più famoso

Dopo la chiusura del “Gross Domestic Product” apre i battenti il negozio virtuale: Banksy.

Entro il 28 ottobre si potrà scegliere un solo manufatto e successivamente, dopo un’estrazione, si potrà acquistare.

In vendita gli articoli in esposizione nel negozio di Londra: l’orologio oppure la mug con il celebre ratto, il camioncino di legno con i migranti e così via.

Ogni articolo è accompagnato da una descrizione ironica e dissacrante stile Banksy, artista e writer inglese, considerato uno dei maggiori esponenti della street art, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta.

Le sue opere sono spesso a sfondo satirico e riguardano argomenti come la politica, la cultura e l’etica.

I suoi murales di critica politica e sociale sono apparsi su strade, mura e ponti di città in tutto il mondo.

Tutti gli articoli sono realizzati utilizzando, ove possibile, materiali riciclati. Ovviamente di Banksy i prodotti portano solo il nome, le tazze per la colazione, per esempio, le hanno disegnate dei bambini. Per questo motivo le consegne non saranno immediate.

La rielaborazione di alcune opere come ‘Banksquiat’ invece sarà a tiratura limitata e ovviamente questo farà salire il prezzo. Il sistema sceglierà i fortunati in modo casuale: entro 7 giorni si riceverà la risposta.

La vendita online durerà solo alcuni giorni: c’è tempo fino al 28 ottobre per registrare il proprio interesse per un articolo.

Leggi anche