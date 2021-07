La showgirl Barbara D’Urso ha celebrato le nozze di una coppia di suoi amici: la foto su Instagram con la fascia tricolore

Barbara D’Urso è una showgirl davvero versatile: da conduttrice ed attrice… ad ufficiante di stato civile! Ebbene sì, il volto noto di Canale 5 ha celebrato le nozze di una coppia di amici, Annalisa e Filippo. Lady Cologno, oltre a postare poi gli scatti della cerimonia, ha anche poi fatto le sue riflessioni sull’evento, con una didascalia sotto le foto del rito.

Barbara ha detto di aver indossato la fascia tricolore con grande onore e gioia. Annalia e Filippo fanno parte del suo gruppo degli amici più intimi e quale miglior modo di compiere il grande passo se non accompagnati da chi è stata testimone del loro amore? La D’Urso poi ha voluto esporre la sua idea sul matrimonio: “É quel passo che sugella l’unione” – ha scritto. La showgirl ha inoltre dichiarato che per lei è stata una grande emozione essere stata presente in un momento tanto importante nella vita dei suoi amici.

Ma Barbara d’Urso non è la prima vip che veste i panni di un ufficiante. Anche Lino Banfi, che ha da poco compiuto gli anni, negli ultimi giorni ha rivelato di aver sposato la nipote. Per festeggiare al meglio questa nuova unione i familiari hanno pensato bene di far celebrare le nozze proprio all’amato nonno. Un modo per rendere più intima e particolare la cerimonia, che si sintetizza in una sterile elencazione di articoli del codice civile. Un nuovo trend tra gli appartenenti al mondo dello spettacolo?