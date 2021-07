Grande spavento per l’ex giocatore della Fiorentina Khouma Babacar. Durante l’allenamento, l’attaccante ha accusato un malore

Grande spavento in Turchia per Khouma Babacar. L’ex attaccante di Fiorentina, Sassuolo e Lecce ha accusato un malore durante l’allenamento con il club turco dell’Aytemiz Alanyaspor, in cui gioca dal 2020. Il giocatore è stato subito portato in ospedale per gli accertamenti, e secondo le prime analisi effettuate, si tratterebbe di uno spasmo coronarico, che ha causato una riduzione del flusso di sangue, come se ci fosse un’occlusione.

In questo momento Babacar si trova in Ospedale, ma non è in pericolo di vita, anche se questo incidente rischia di compromettergli l’inizio della stagione. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori esami clinici per capire se la situazione è grave o meno. Nel frattempo, l’ex attaccante della viola ha tranquillizzato tutti tramite Instagram: “Volevo tranquillizzare tutti i miei familiari, amici e i tifosi, che sto bene e ringrazio per l’affetto dimostrato”.

Per Babacar, anche una visita a sorpresa in Ospedale. Infatti, il difensore turco della Juventus Merih Demiral è andato a trovare l’attaccante per sincerarsi delle sue condizioni. Anche i suoi ex compagni alla Fiorentina e al Lecce, Pezzella, Gonzalo Rodriguez e Lapadula, gli hanno inviato messaggi per augurargli una pronta guarigione.