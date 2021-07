L’ex dirigente del Boca Juniors, Nicolas Burdisso, entra a far parte della società Viola: dopo Italiano, Commisso continua a rivoluzionare l’assetto tecnico della Fiorentina

Continua il restyling in casa Fiorentina, e dopo l’arrivo di Vincenzo Italiano, il club Viola ha ufficializzato in questi minuti anche il nome del nuovo direttore tecnico. Ad affiancare Daniele Pradé è stata nominata una vecchia conoscenza del calcio italiano, Nicolas Burdisso.

L’ex di Roma, Inter e Boca Juniors si è presentato in questo modo ai canali ufficiali della Fiorentina:

“L’impatto è stato bellissimo, soprattutto perché conoscevo la città visto che ci sono venuto tante volte a giocare. Quando mi hanno parlato di questa opportunità, per me è stata più che altro una sfida anche per la mia crescita, in una città dove si sente il calcio in una maniera diversa: sono stati 10-15 giorni intensi e belli”.

Burdisso ha anche chiarito quale sarà il ruolo operativo all’interno del club Viola:

“Sono responsabile tecnico dentro la società, devo collegare i bisogni della Prima Squadra, che è quello su cui ci stiamo concentrando, del settore giovanile e dell’area scouting. A livello tecnico devo essere io a proporre i nomi, a vedere e pianificare il lavoro di successione dei giocatori che possono essere utili al settore giovanile e che possono arrivare in Prima Squadra e anche cercare talenti in tutto il mondo. Il discorso dell’area tecnica è molto legato a quello che mi piace fare all’interno di una società bellissima come la Fiorentina”.