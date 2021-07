Archiviato il “Maniac Monday”, mercoledì si torna in campo a Wimbledon per i quarti di finale: Berrettini contro Auger Aliassime

Matteo Berrettini ancora nel tabellone di Wimbledon: per la prima volta giocherà i quarti di finale che si disputeranno nella giornata di mercoledì. Dopo il “Maniac Monday” che ha aperto la seconda settimana dello Slam, adesso si entra nel fase decisiva del torneo con le ultime due tappe prima della finalissima dell’11 luglio.

Il tennista romano è rimasto l’ultimo degli italiani ancora in gioco, vista l’eliminazione di Lorenzo Sonego contro sua Maestà Roger Federer, che lo ha sconfitto in tre set nella serata di lunedì. Per Berrettini (vincente 3-0 contro Ivashka) ci sarà la sfida contro il canadese Felix Auger Aliassime, il quale a sorpresa ha eliminato il tedesco Zverev al termine di una battaglia conclusasi solo al 5° set. Il numero 1 d’Italia dovrà sfida la promessa canadese per cercare di strappare il pass per una storica semifinale a Wimbledon. Qualora dovesse farlo, lo attenderà uno tra Federer e Hurkacz: il polacco è la grande sorpresa di questi quarti, avendo sconfitto Medvedev al 5° set rimontando da 1-2.

Non va dimenticata in tutto questo la parte alta del tabellone, quella dove c’è Nole Djokovic. Il numero 1 del Ranking dovrà vedersela contro l’ungherese Fucsovics, l’unica non-testa di serie presente ancora nel tabellone principale di Wimbledon, autore anch’egli di un’impresa contro un altro russo, Andrey Rublev. Il vincitore di questo incontro se la vedrà contro Khachanov o Shapovalov. Dunque, lo spettacolo può proseguire: inizia la caccia al posto tra i migliori 4 di Wimbledon.

Le partite dei quarti di finale:

Djokovic (1)-Fucsovics

Khachanov (25)-Shapovalov (10)



BERRETTINI (7)-Auger Aliassime (16)

Federer (6)-Hurkacz (16)