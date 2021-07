Matteo Berrettini conquista il primo storico accesso ai quarti di finale di Wimbledon: Ivashka regolato in tre set. Ora il vincente di Auger Aliassime-Zverev

Inarrestabile Matteo Berrettini sull’erba: a Wimbledon centra la prima storica qualificazione ai quarti di finale dello Slam. Il tennista romano batte nettamente in tre set il bielorusso Ivashka con il punteggio di 6-4 6-3 6-1.

Per il numero 1 d’Italia una partita “tranquilla”: seppur calando nella media di aces messi a segno, Berrettini gioca una partita molto offensiva che lo porta a mettere sempre la testa avanti nei tre set giocati. Un solo momento di passaggio a vuoto, nell’ottavo game del secondo set quando commette due doppi falli che permettono ad Ivashka di recuperare un break di svantaggio ma sul punteggio di 5-3. Berrettini è bravo però a rimediare, recuperando subito e chiudendo sul 6-3. Il terzo set scorre via abbastanza veloce grazie all’ennesimo doppio break di vantaggio che permette alla testa di serie numero 7 di chiudere sul 6-1.

Per Berrettini è la nona vittoria consecutiva tra il Queen’s e Wimbledon: adesso attenderà il vincente tra Felix Auger-Aliassime e Aleksander Zverev, in campo nel pomeriggio. Per l’Italia adesso però c’è la grande attesa con il match tra Roger Federer e Lorenzo Sonego, in programma nel tardo pomeriggio, non prima delle 18.