Due italiani agli ottavi di finale di Wimbledon: Berrettini affronterà la sorpresa Ivanska mentre per Sonego sfida di lusso contro Roger Federer

Si è chiusa una lunga ed intensa prima settimana di match a Wimbledon e nella giornata di sabato sono stati definiti gli ottavi di finale che si disputeranno da lunedì. L’Italia riporta nuovamente due tennisti tra i migliori 16 sull’erba dopo 66 anni (Pietrangeli-Merlo): Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego scenderanno in campo per la seconda settimana dello Slam.

Potrebbe interessarti:

Il numero 1 d’Italia nella giornata di sabato ha sconfitto nettamente in tre set Bedene e lo stesso dicasi per il piemontese, vincente 3-0 contro l’australiano Duckworth. Per Berrettini adesso ci sarà la sfida contro il bielorusso Ivanska, una delle sorprese di questa fase finale di Wimbledon: il vincente affronterà uno tra Auger Aliassime e Zverev. Per Sonego invece una sfida di lusso al suo primo ottavo di finale sui campi inglesi: infatti ci sarà Roger Federer ad attenderlo. Chi avrà la meglio tra i due (il pronostico è scontato ma mai dire mai) se la vedrà contro uno tra Hurkacz o Medvedev.

Andando nella parte alta del tabellone, Novak Djokovic se la vedrà contro il cileno Garin mentre Rublev giocherà contro Fucsovics (la seconda non-testa di serie presente alla fase finale). Gli altri due match vedranno di fronte Khachanov-Korda e Shapovalov-Bautista Agut. Appuntamento a partire da lunedì: inizia il viaggio verso l’11 luglio, il giorno della finale. Ma intanto oggi è il “never on Sunday”: a Wimbledon nessuno scenderà in campo come da tradizione, ma questo sarà l’ultimo anno visto il cambiamento epocale a partire dal 2022 con le partite che si disputeranno anche di domenica.

Gli ottavi di finale in campo maschile:

Djokovic (1)-Garin (17)

Fucsovics-Rublev (5)

Khacanov (25)-Korda

Shapovalov (10)-Bautista Agut (8)

BERRETTINI (7)-Ivanska

Auger Aliassime (16)-Zverev (4)

Federer (6)-SONEGO (23)

Hurkacz (14)-Medvedev (2)

Ottavi di finale nel femminile:

Barty (1)-Krejcikova (14)

Raducanu (WC)-Tomljanovic

Gauff (20)-Kerber (25)

Pliskova (8)-Samsonova (WC)

Keys (23)-Golubic

Swiatek (7)-Jabeur (21)

Rybakina (18)-Sabalenka (2)