Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego qualificati agli ottavi di finale di Wimbledon. In serata tocca a Federer, Zverev e Medvedev

Gli ultimi due italiani rimasti a Wimbledon si sono qualificati agli ottavi di finale. Infatti, sia Matteo Berrettini che Lorenzo Sonego hanno vinto per 3-0 i propri match rispettivamente contro Bedene e Duckworth. Il romano come al solito ha dominato al servizio, raggiungendo per la terza partita su tre giocate 20 ace. Nel prossimo turno incrocerà uno tra Ivaska e Thompson, in campo in questo momento.

Buona prestazione anche quella di Sonego, che supera 3-0 Duckworth, che nel match precedente aveva eliminato Querrey, considerato uno specialista sull’erba. Agli ottavi di finale di Wimbledon il piemontese aspetta potrebbe trovare Roger Federer, impegnato in serata contro Norrie.

Oltre al match dello svizzero, attesissima la sfida tra Kyrgios e Auger-Aliassime, due dei migliori talenti del circuito. L’australiano, che non scendeva in campo da sei mesi, ha vinto i primi due turno contro Humbert e Mager, mentre il canadese sull’erba si è sempre trovato a proprio agio. In campo in questi minuti anche Zverev, contro Fritz. Il tedesco potrebbe incrociare Kyrgios agli ottavi ed eventualmente Berrettini ai quarti.

Chiude il programma odierno di Wimbledon, Medvedev, impegnato contro il finalista del 2017 Cilic. Il russo, insieme a Zverev, è il favorito per raggiungere la finale del torneo, anche se ai quarti di finale potrebbe trovare Federer.