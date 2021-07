Dopo Fognini, l’Italia porta anche Sonego e Berrettini al 3° turno. Passano anche Federer e Medvedev, saluta Mager (eliminato da Kyrgios)

Tre italiani presenti al terzo turno di Wimbledon: si delinea il tabellone definitivo dopo la quinta giornata di match sull’erba londinese. A Fabio Fognini, al turno successivo accedono anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego mentre Gianluca Mager deve arrendersi a Nick Kyrgios, salutando così il torneo.

Il numero 1° d’Italia soffre più del dovuto contro il qualificato Van de Zandschulp, annullando 4 break point nel primo set (vinto 6-3) ed addirittura 2 set point nel terzo (dove ha poi chiuso, vincendo al tiebreak). Berrettini comunque ha ottenuto un successo netto che lo porterà a giocare contro Bedene per tentare l’accesso alla seconda settimana dello Slam. Soffre anche Sonego che deve rimontare un set al colombiano Galan ma lo fa in bello stile, imponendosi 6-3 7-6 6-1. Il tennista piemontese accede per la prima volta in carriera al 3° turno di Wimbledon e se la vedrà contro l’australiano Duckworth. Infine, Mager si rammarica per il tiebreak perso sul filo di lana contro Kyrgios nel primo set con l’australiano numero 60 del ranking che poi vince in tre set (mettendo a segno ben 30 ace) ma la partita è stata sempre aperta tra i due.

Vincono facile invece Roger Federer e Daniil Medvedev che superano in tre set rispettivamente Gasquet e Alcaraz. Stesso discorso anche per Zverev (possibile avversario di Berrettini ai quarti) che ha vita facile contro lo statunitense Sandgren. Domani si apre il sipario sul terzo turno: in campo Fognini contro Rublev ed anche Novak Djokovic per cercare il pass per gli ottavi di finale.