Matteo Berrettini e Camila Giorgi accedono al 2° turno di Wimbledon: sconfitti Pella e Teichmann. Attesi in giornata anche Fognini, Caruso, Mager e Seppi tra gli italiani

Buone notizie da Wimbledon nella mattinata odierna: c’era attesa per l’esordio di Matteo Berrettini nel maschile e Camila Giorgi nel femminile per quanto concerne i colori italiani. Ed i due tennisti non ha deluso le attese.

Infatti il romano, testa di serie numero 7 nel tabellone, vince in 4 set contro l’argentino Guido Pella in un match più complicato del previsto. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, Berrettini perde il secondo 3-6 sull’unica palla break concessa e sfruttata dal suo avversario. Il vincitore del Queen’s appare ancora un po’ contratto ma poi si scioglie definitivamente quando evita l’allungo del 3° set con il 6-4 finale e poi va sul velluto nel 4° chiudendo con un 6-0 senza appello per l’argentino Pella, che si arrende. Nel turno successivo, Berrettini (oggi ben 20 ace in 4 set) attende uno tra Barrere e Van de Zandschulp.

Invece è tutto facile per la Giorgi nel match d’esordio a Wimbledon: dopo la semifinale raggiunta ad Eastbourne, la marchigiana si conferma, battendo nettamente la svizzera Teichmann in due set con un doppio 6-2 in poco più di un’ora. Partita agevole, eccezion fatta per un game dove l’azzurra è stata brava a sventare ben tre palle break consecutive nel secondo set sul 4-1. Al 2° turno, la Giorgi dovrà vedersela contro la Muchova.

Sempre per quanto riguarda i colori azzurri, attesa per la prosecuzione dei match di Mager (2-1 in vantaggio su Londeiro) e Caruso (sotto 1-0 contro Cilic) e per le sfide di secondo turno di Fognini e Seppi.