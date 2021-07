Filippine: un areo miliare si è schiantato sull’ isola di Jolo. Stando ai dati riportati fino ad ora risulta che, delle 92 persone a bordo, 40 sono le persone rimaste ferite mentre 17 i morti

Una grave tragedia è avvenuta nelle Filippine dopo che l’aero militare Lockheed C-130 Hercules è precipitato sull’isola di Jolo; più precisamente, nella provincia di Sulu, al Sud delle Filippine. Le prime informazioni sono state divulgate alla stampa dal generale Cirilito Sobeja, a capo delle Forze Armate. Stando a quanto riportato fino ad ora (i dati sono stati in seguito confermati dal ministro degli Esteri, Delfin Lorenzana); risulta che a bordo vi fossero un totale di 92 persone, compresi gli otto membri dell’equipaggio, di cui almeno 40 sono rimaste ferite e tratte in salvo. Invece, 17 è il numero dei morti dichiarati fino ad ora, anche se su tale dato non vi è ancora nessuna certezza. “Diciassette i morti accertati al momento, ma il numero dei morti è destinato probabilmente ad aumentare “- ha detto Sobeja.

La maggior parte dei passeggeri a bordo del Lockheed C-130 erano soldati militari che avevano finito il loro corso nell’accademia, e si preparavano ad affrontare la loro prima missione per la lotta contro il terrorismo nella regione a maggioranza musulmana. Le truppe erano dirette presso la città meridionale di Cagayan de Oro. Da anni, le forze governative filippine sono in guerra contro le azioni del gruppo separatista islamico, Abu Sayyaf.

Sempre il generale Sobeja ha dichiarato: “È stato un caso sfortunato. L’aereo ha mancato la pista e stava cercando di recuperare potenza, ma ha fallito e si è schiantato”. In merito alla causa dello schianto, sembra che l’aereo non sia riuscito ad incanalarsi nella pista d’atterraggio e, nonostante abbia cercato di di riprendere quota, la manovra non è riuscita comunque. Il collasso è avvenuto intorno alle ore 11:30 locali.