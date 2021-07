Le NBA Finals tra i Bucks e i Suns prenderanno il via martedì 6 luglio, Antetokounmpo prova ad esserci. Tanta delusione in casa Hawks

Dopo 47 lunghi anni i Milwaukee Bucks tornano a giocare una finale NBA. Dopo una gara-6 all’insegna dell’equilibrio i Bucks, ancora orfani del due volte Mvp Giannis Antetokounmpo, mettono la freccia nel terzo quarto e chiudono la serie sul 4-2.

La svolta della serie è arrivata sicuramente dopo l’infortunio del gigante greco che, paradossalmente, ha restituito ai suoi compagni una nuova linfa vitale, utile per ribaltare l’inerzia di una serie che dopo il 2-2 sembrava indirizzata verso Atlanta.

L’uscita di scena di Giannis, infatti, ha reso i Bucks meno prevedibili ed ha elevato le prestazione degli altri due “big three”: Middleton (mattatore dei primi due quarti di gara-6) e Jrue Holiday che si ferma ad un assist e un rimbalzo dalla tripla doppia, dominando in entrambe le zone del campo e chiudendo con 27 punti, 9 assist, 9 rimbalzi e 4 recuperi.

Gli Hawks di Trae Young, rimesso in piedi in exstremis per la gara decisiva, si dimostrano i lontani parenti di quelli ammirati nelle prime nelle prime 3 gare della serie dove, nonostante qualche passaggio a vuoto, sembravano essere la squadra favorita ad accedere alle prossime Finals in programma a partire dal prossimo 6 luglio. Gallinari fallisce, probabilmente, la sua ultima occasione di giocarsi una finale NBA per puntare a diventare il secondo italiano nella storia a vincere l’anello dopo la vittoria di Belinelli con gli Spurs.

Le Finals di quest’anno, così come tutti questi strani play off, si prospettano tra le più incerte degli ultimi anni. Phoenix, dopo aver eliminato i più accreditati Clippers, partiranno con il favore del pronostico anche grazie alla forma strepitosa delle due stelle Devin Booker, mai così dominante come in questa off season, e Chris Paul che a 36 anni ha d’avanti a sé la più ghiotta delle occasioni per vincere quell’anello sfuggitogli per tutta la sua strabiliante carriera.