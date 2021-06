I campioni in carica dei Lakers salutano sono stati eliminati dai Suns al 1° turno dei Playoff Nba. I Nuggets vincono Gara-6 e passano in semifinale

Solamente due le partite giocate nella notte dei Playoff Nba, entrambe ad ovest, dato che ad est il 1° turno si è già concluso. La notizia del giorno è sicuramente l’eliminazione dei campioni in carica dei Lakers, battuti dai Suns anche in Gara-6 per 113-100. Protagonista della gara un immenso Booker, autore di 47 punti, di cui 22 solo nel 1° quarto con 6/6 da tre. Tra i Lakers ci prova solo Lebron con 29 punti, mentre Davis ha dovuto alzare bandiera bianca dopo appena sei minuti per l’infortunio all’inguine accusato già in Gara-4.

Sulla stagione dei gialloviola hanno pesato sicuramente gli infortuni occorsi alle due stelle della squadra. Al Playoff Nba, Davis ha giocato soltanto le prime tre partite, mentre Lebron ha giocato tutta la serie contro i Suns in condizioni non ottimali. Nell’altra gara, i Nuggets piegano 126-115 i Blazers e si qualificano alle semifinali di Conference, dove affronteranno proprio i Suns. Protagonista della serata naturalmente Jokic, che chiude con 36 punti, mentre Lillard, dopo l’exploit in Gara-5 con 55 punti, questa volta resta fermo a 28.

A questo punto, delle sfide del 1° turno dei Playoff Nba, resta solo Mavericks-Clippers, al momento ferma sul punteggio di 3-2 per i texani. Le due squadre si sfideranno domani in Gara-6, con Dallas che in casi di vittoria passerebbe alle semifinali, dove troverebbe i Jazz.