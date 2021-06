La modella venezuelana ed ex concorrente del Grande Fratello 4 Carolina Marconi racconta su Instagram: “Sono crollata. Sono umana, non un robot”

Appena una settimana fa Carolina Marconi aveva annunciato sui social di stare combattendo contro un tumore al seno (qui la notizia completa). Ieri la modella venezuelana ed ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello ha iniziato la chemioterapia, decidendo di tornare a raccontarsi su Instagram. A corredo, uno scatto in cui si mostra sorridente in macchina, lasciando intravedere il cerotto sul braccio:

Potrebbe interessarti:

“Non vi nego che avevo un pò di fifa e terrore. Purtroppo sono crollata a piangere davanti all’infermiere, sono umana non un robot. In questi casi piangere è uno sfogo, una liberazione, fa bene all’anima paradossalmente ti senti più forte di prima“.

Carolina, insomma, si prefigge di affrontare questa battaglia (il tumore al seno colpisce in Italia ogni anno circa 48mila donne) con estrema positività: cosa la aiuta a non cadere preda del più cupo – e comprensibile – sconforto? La cucina (“Sono stata brava, mi sussurravo, tanto da meritarmi un bel piatto di spaghetti al sugo (…) e stasera cucino anche la mia fantastica crostata) e la musica (“Appena uscita dal Policlinico Gemelli ho messo una bachata in macchina (…) Con il ritmo della musica è ritornato il sorriso), senza dimenticare le tantissime persone che, sin dall’annuncio, le hanno fatto sentire forte il loro sostegno, anche attraverso messaggi sui social: “Grazie per tutti i messaggi bellissimi che ricevo, è anche un modo per affrontare tutto con una forza in più e non sentirmi mai sola”.