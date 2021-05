Carolina Marconi ha approfittato di questi giorni di sole prima di iniziare la chemio. La notizia dell’intervento al seno è arrivata tramite social

Un lungo post per annunciare la malattia: qualche giorno fa, Carolina Marconi ha rivelato di essersi operata a causa di tumore al seno e di doversi sottoporre alla terapia durante i prossimi mesi: “Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno, ricordo quando i medici me l’hanno detto. Mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta.[…], ha scritto l’ex gieffina sui social, poi ha proseguito: “Ho affrontato un’operazione difficile durata più o meno 8 ore. Dovevano esportarmi il tumore e anche ricostruirmi la mammella. Ebbene sì ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio“.

La showgirl ha condiviso anche i momenti che hanno preceduto l’intervento: “Cellulare alla mano, ho scritto la parola ‘ti amo’ e ho inviato un messaggio whatsapp a tutte le persone a cui voglio bene“. Nonostante l’operazione sia andata bene, l’esame istologico ha dato un esito indesiderato e Carolina dovrà sottoporsi alla chemioterapia per sei mesi a scopo preventivo.

Tantissimi sono stati i messaggi di solidarietà, così come l’affetto della sua famiglia, sempre al suo fianco: “Mi hanno organizzato un weekend stupendo nella mia amata Formia. Un posto magico, perché ci andavo fin da quando ero una bambina.[…] Ho approfittato di questi due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché non potrò più prendere sole fino a dicembre“.