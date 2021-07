É arrivata la conferma definitiva della chiacchierata riconciliazione tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, dopo lo scontro avvenuto al programma Cartabianca. I due si sono fatti vedere in atteggiamenti amichevoli alla rassegna Sorsi d’autore

Da tempo circolavano le voci di una presunta riconciliazione tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, dopo gli scontri che erano avvenuti lo scorso Settembre al programma di approfondimento politico Cartabianca, in onda su Rai3.

Potrebbe interessarti:

In quell’occasione, Mauro Corona rivolse degli insulti sessisti alla Berlinguer, per via del fatto che lei aveva ricordato al suo allora collega, che non era consentito fare pubblicità a catene di alberghi in televisione. “Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultando me che sto qui a a condurre la trasmissione. Ci sono delle regole che anche lei deve rispettare”– aveva risposto di rimando la presentatrice. Al che, Corona chiuse il collegamento con la trasmissione, senza salutare nemmeno gli spettatori.

Un’atteggiamento difficilmente giustificabile, di cui lui si è subito dichiarato pentito. “Mi sono accorto la sera stessa di aver esagerato, di essermi comportato da cafone, maleducato e rozzo. Quindi chiedo scusa alle persone che hanno sentito e soprattutto a Bianca Berlinguer, non perchè ho paura di ritorsioni ma perchè la mia coscienza mi ha detto – sei un cretino e un maleducato. redimiti, fai il bravo – aveva confessato Mauro Corona. Lo scrittore aveva poi aggiunto: “Non ci sono giustificazioni, però risulto abbastanza nervoso: dopo anni di bevute, sono quaranta giorni che non tocco una goccia d’alcol, e questo mi ha creato degli scompensi. Oggi mi accorgo di essere abbastanza aggressivo e intollerante. Ma è meglio così che riprendere a bere.

In seguito alla polemica, Mauro Corona era stato allontanato definitivamente dalla trasmissione di Rai Tre. Nonostante ciò, di recente erano circolate delle voci sul fatto che, alla fine, Bianca Berlinguer sia riuscito a perdonarlo. La conferma è arrivata proprio oggi, visto che i due si sono fatti vedere in atteggiamenti amichevoli a Sorsi d’autore 2021, dove hanno riso, scherzato tra di loro e bevuto anche qualche bicchiere di vino.

Adesso, non è stato ancora confermato se Corona potrà tornare da Cartabianca, dato il divieto ancora in corso del direttore di Rai Tre, Franco Di Mare. Ma mai dire mai. Nel mentre, lo scrittore è stato fisso nel programma Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. Ma lui stesso aveva dichiarato, quando il direttore gli aveva nuovamente offerto il posto per il prossimo Settembre, che desiderava prima incontrare la Berlinguer per prendere una decisione.