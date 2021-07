Rete 4 e Cine 34 omaggiano il celebre comico Lino Banfi, con una programmazione dedicata ai suoi più grandi successi.

Grande omaggio della tv italiana al celebre comico Lino Banfi, in occasione del suo 85esimo compleanno, con ben tre serate dedicategli. Nello specifico, giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 luglio saranno trasmessi 10 grandi classici, tra cui L’allenatore nel pallone, Fracchia la belva umana e L’infermiera nella corsia dei militari.

Film entranti nella memoria collettiva come spezzoni di vita quotidiana, al limite tra il paradosso e il comico, anche grazie a collaborazioni di tutto rispetto, come nel caso di Luciano Salce, Fernando Di Leo, Nanni Loy e Dino Risi. Attore eclettico e riconoscibile, il suo stile è diventato simbolo inequivocabile di una comicità tutta made in Italy. Frequentatore anche del piccolo schermo, Lino Banfi è entrato nelle case di milioni di italiani con Un medico in famiglia, nei panni di nonno Libero.

L’omaggio di Rete 4

Rete 4 dedica all’attore la sua programmazione di giovedì 8 luglio, con due delle sue produzioni più note, in onda in prima e seconda serata: L’allenatore nel pallone e L’allenatore nel pallone 2.

Il film della commedia italiana del 1984 fu diretto da Sergio Martino, con un’ambientazione tutta dedicata al mondo del calcio degli anni 80. Nei panni dell’allenatore Oronzo Canà, Lino Banfi riuscì a conquistare il pubblico con la sua innata e a tratti goffa comicità, portando il film in vetta i botteghini. La produzione è ora riconosciuta come un cult italiano, particolarmente cara a tutti gli appassionati di calcio, anche grazie alle numerose comparse dei protagonisti del mondo del calcio italiano degli anni ottanta.

Nonostante il grande successo ottenuto dal film, per il sequel si aspettò 24 anni, un ritorno in scena dello stesso cast, ad eccezione di Gigi Sammarchi.

L’omaggio di Cine34

Cine34 dedica all’attore di Andria ben due serate, con una rassegna omaggio in onda il 9 e il 10 luglio dalle 19:00. Ben otto titoli in programmazione, un percorso dedicato alla crescita e ai successi dell’attore, in occasione del suo 85esimo compleanno.

Venerdì 9 luglio sarà trasmesso Il commissario Lo Gatto, seguito da Vieni avanti cretino, Cornetti alla crema e L’onorevole con l’amante sotto il letto. Il sabato, invece, saranno trasmessi Scuola di ladri, Fracchia la belva umana, Spaghetti a mezzanotte e L’infermiera nella corsia dei militari.