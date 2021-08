Barcellona, bel gesto di Piqué: si sblocca il mercato in entrata

Il Barcellona tessera Depay, Garcia e Manaj grazie al bel gesto del veterano Pique. Proseguono le trattative con Jordi Alba e Busquets

Il terremoto in casa Barcellona sembra non finire mai, ma grazie allo splendido gesto del veterano Pique i blaugrana possono tirare un sospiro di sollievo.

Il difensore (al Barca dal 2008) ha acconsentito alla riduzione di stipendio richiesta dai dirigenti del club per permettergli di far fronte alla situazione finanziaria non propriamente rosea. Grazie al gesto dello spagnolo, i blaugrana hanno potuto finalmente tesserare Memphis Depay. Eric Garcia e Ray Manaj nella Liga de Futbol Profesional spagnola.

Il comunicato

“FC Barcelona è in grado di tesserare Memphis Depay, Eric Garcia e Rey Manaj nella Liga de Futbol Profesional spagnola – si legge nel comunicato pubblicato dalla società di Laporta sabato mattina – Ciò è stato possibile grazie a un accordo con Gerard Piqué, che prevede una sostanziale riduzione dello stipendio. Ciò significa che tutti i giocatori della prima squadra saranno a disposizione di Ronald Koeman per la prima partita della Liga in programma domenica 15 contro la Real Sociedad. Il club sta inoltre continuando a lavorare con due degli altri capitani, Sergio Busquets e Jordi Alba, per adeguare i loro stipendi alla situazione attuale del club. Entrambi i giocatori sono totalmente disposti a collaborare”.