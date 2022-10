Barcellona-Inter, dove vedere il match di Champions League

Tra poche ore si giocherà il quarto turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/23. Questa sera alle 21:00, allo stadio Camp Nou il pubblico potrà assistere a Barcellona-Inter del gruppo C. I catalani cercano vendetta dopo la cocente sconfitta di una settimana fa contro i nerazzurri a San Siro. A Xavi brucia ancora il rigore non concesso negli ultimi minuti di partita, per questo ci si aspetta uno stadio bollente e una squadra pronta a dare battaglia. L’Inter invece sembra aver ritrovato il giusto feeling con le vittorie, ed è pronta ad affrontare la sfida più difficile questa sera in Spagna.

Dove vedere la partita

Barcellona-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Amazon Prime. Per questa importantissima partita di Champions League, la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, accompagnato da Massimo Ambrosino per il commento tecnico. Il duo ormai lavora insieme già dall’anno scorso, da quando Amazon ha acquistato i diritti per il più importante torneo calcistico europeo.

Per gli abbonati Sky, qualora fossero in possesso del pacchetto SkyQ, sarà possibile assistere al match tramite l’app dedicata sempre in streaming. Questa funzione però sarà accessibile solo qualora si fosse in possesso anche dell’abbonamento di Amazon Prime.

Streaming: Amazon Prime