Barcellona-Inter, le probabili formazioni del match

Tra poche ore si giocherà il quarto turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/23. Questa sera alle 21:00, allo stadio Camp Nou il pubblico potrà assistere a Barcellona-Inter del gruppo C. I catalani cercano vendetta dopo la cocente sconfitta di una settimana fa contro i nerazzurri a San Siro. A Xavi brucia ancora il rigore non concesso negli ultimi minuti di partita, per questo ci si aspetta uno stadio bollente e una squadra pronta a dare battaglia. L’Inter invece sembra aver ritrovato il giusto feeling con le vittorie, ed è pronta ad affrontare la sfida più difficile questa sera in Spagna.

Il Barcellona ha definitivamente perso anche Christensen dopo i problemi riscontrati proprio a San Siro, al suo posto giocherà Pique. Si punta in attacco invece a dare ancora fiducia ai tre della scorsa partita: Raphinha-Lewandowski-Dembele. Torna disponibile invece De Jong.

Grandi problemi in attacco per l’Inter, Inzaghi ha provato in settimana a schierare Mkhitaryan seconda punta alle spalle di Lautaro Martinez. Gagliardini dovrebbe partire dal primo minuto, mentre terza partita da titolare consecutiva per Onana.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Barcellona-Inter

Probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, De Jong, Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembele. Allenatore: Xavi. A disposizione: Inaki, Pena, Arnau Tenas, Piqué, Jordi Alba, Balde, Kessié, Marc Casadò, Pablo Torre, Ferran Torres, Ansu Fati. Indisponibili: Araujo, Christensen, Koundé, Bellerin, Depay. Squalificati: nessuno. Diffidati: Busquets.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dimarco, Gagliardini, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Mkhitaryan, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Stankovic, Zanotti, Botis, Acerbi, D’Ambrosio, Carboni, Darmian, Gosens, Asllani, Bellanova, Dzeko. Indisponibili: Brozovic, Correa, Lukaku. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni.

ARBITRO: Marciniak (Pol).

ASSISTENTI: Sokolnicki, Listkiewicz.

IV UOMO: Musial.

VAR: Kwiatkowski.

AVAR: Attwell (Ing).