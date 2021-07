Barcellona, nuova ondata: da questo fine settimana ritorna il coprifuoco

A partire da questo fine settimana a Barcellona e in altri 161 comuni spagnoli ritornerà in vigore il coprifuoco per fermare la nuova ondata

Da questo weekend a Barcellona sarà reintrodotto il coprifuoco per fronteggiare l’ondata di contagi verificatasi negli ultimi giorni. Il Tribunale superiore di giustizia della Catalogna ha infatti autorizzato il coprifuoco tra l’una e le 6, proposto dalla Generalitat.

Preoccupa in generale la situazione epidemiologica della Catalogna, dove degli 800mila catalani che sono già stati contagiati, 100mila sono stati registrati nelle ultime tre settimane, in coincidenza con la festa di Sant Joan, dell’inizio dell’estate e dell’apertura della vita notturna.

Il ritorno alla normalità e la movida delle principali città spagnole, come Barcellona, ha favorito l’estensione della variante Delta. Il nuovo ceppo del virus Sars-CoV-2 ha provocato un rialzo dei contagi soprattutto in Spagna, nei Paesi Bassi, a Cipro e a Malta, che secondo l’ultimo monitoraggio effettuato dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) si tingono di rosso.

La Spagna risulta interamente rossa con diverse aree (tra cui Catalogna in particolare la città di Barcellona, Castiglia e Leon) indicate in rosso scuro. I nuovi contagi registrati in Catalogna sono il doppio della media spagnola. La regione è fra le più colpite d’Europa con oltre mille casi per 100 mila abitanti.