Laver Cup, Berrettini rappresenterà l’Europa. Borg lo incensa

Matteo Berrettini prenderà parte alla Laver Cup per la prima volta nella sua carriera: Bjorn Borg lo ha chiamato per l’appuntamento del 24-26 settembre

Altro risultato di prestigio raggiunto da Matteo Berrettini: il numero 1 italiano del tennis è stato inserito nel Team Europa che prenderà parte alla storia Laver Cup che si terrà a Boston al TD Garden tra il 24 ed il 26 settembre prossimo.

Dopo il raggiungimento della finale a Wimbledon, Berrettini è stato scelto per far parte della squadra che rappresenterà il Vecchio Continente e lo farà insieme a Roger Federer e Dominic Thiem, in attesa di annunciare altri tennisti protagonisti nel torneo.

La leggenda del tennis Bjorn Borg, capitano del Team Europe alla Laver Cup, ha commentato così: “È una grande aggiunta alla nostra squadra e non ho dubbi che apprezzerà l’esperienza unica che la Laver Cup offre mentre si unisce ai suoi rivali per tutto l’anno. Matteo ha fatto una corsa incredibile, non solo sull’erba quest’estate, ma proprio dall’inizio dell’anno, quando ha aiutato l’Italia a raggiungere la finale di ATP Cup a Melbourne e poi ha raggiunto il quarto turno degli Australian Open e i quarti -finali al Roland Garros”.

Berrettini ha commentato con orgoglio: “Sono davvero entusiasta di far parte della Laver Cup quest’anno. Ho sentito così tanto parlare negli spogliatoi da parte dei ragazzi che ci hanno giocato prima di quanto sia un evento fantastico. Giocare al TD Garden, avere Bjorn Borg come mio capitano ed essere nella stessa squadra di uno dei miei idoli d’infanzia, Roger Federer, sarà un’esperienza davvero speciale”.