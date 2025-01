Baronissi, approvata in Giunta la proposta di adeguamento del vigente PUC alle leggi regionali in ottica sostenibile di salvaguardia del territorio

di Redazione ZON

La Giunta Comunale di Baronissi ha compiuto un ulteriore passo decisivo nell’iter di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) alle disposizioni della legge regionale 16/2004, come modificata e integrata dalle leggi regionali 13/2022 e 18/2022. Questo penultimo passaggio rappresenta una tappa cruciale verso l’adozione definitiva della variante che aggiorna il PUC ai principi di rigenerazione urbana, ponendo le basi per una riqualificazione sostenibile del territorio.

“Questo piano rappresenta non solo un adempimento normativo, ma anche un’opportunità per il nostro Comune di ripensare la gestione del territorio in chiave moderna e inclusiva. La rigenerazione urbana è al centro delle nostre politiche, e con questo adeguamento stiamo gettando le fondamenta per una Baronissi più vivibile, innovativa e rispettosa dell’ambiente”. Ad annunciarlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

Il percorso di aggiornamento, avviato a febbraio 2024 e proseguito con costante confronto pubblico e tecnico, ha visto l’analisi delle osservazioni pervenute durante le fasi di pubblicazione. Ora si attende il parere degli enti sovraordinati per il passaggio conclusivo in Consiglio Comunale.

Una pianificazione territoriale e urbanistica che persegue, quindi, le finalità di rigenerazione territoriale e urbana, di sostenibilità ambientale, ecologica, urbanistica, economica e sociale.

“Questo adeguamento è una risposta concreta alle esigenze del territorio. Grazie alla normativa sulla rigenerazione urbana, sarà possibile intervenire su aree dismesse o critiche e migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini, anche con incentivi volumetrici per chi desidera ampliare la propria abitazione. Senza questo strumento, non sarebbe possibile beneficiare delle opportunità offerte dalla legge regionale. È un passo storico per la nostra città”. Continua l’Assessore all’Urbanistica e Vicesindaco Luca Galdi.

“L’Amministrazione comunale intende completare l’iter con la massima celerità, garantendo un dialogo costruttivo con gli enti coinvolti e assicurando il pieno rispetto delle norme e delle esigenze della comunità. La variante al PUC consentirà di implementare interventi strategici per la trasformazione urbanistica di Baronissi, in linea con le più recenti disposizioni regionali e nazionali” – concludono.