Rinasce a Pellezzano il Forum dei Giovani: prima assemblea con elezione del Presidente e degli organismi istituzionali

Con la prima Assemblea, riunitasi ieri sera presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città alla presenza del Sindaco Francesco Morra e dell’Assessore alle Politiche Giovanili Chiara Raimo, si è ufficialmente insediato il Forum dei Giovani di Pellezzano.

L’organismo di rappresentanza dei giovani del territorio, presieduto da Carmen Vernieri, eletta nella qualità di coordinatrice, è composto da 31 iscritti e 11 consiglieri. Oltre alla Presidente, le cariche istituzionali sono così ripartite: Luisa Piccolo vice coordinatrice; Oriana Tortorella segretario; Antonio Moccia tesoriere. Particolare importanza è stata attribuita al settore della comunicazione, i cui incarichi sono interamente ricoperti da donne: Anita Petrosino, Giuseppina Rizzo e Giulia Barbarulo. Completano il quadro dei Consiglieri Francesco Alessio Aliano, Annalisa Tortorella, Danilo Pastore, Nathalie Pappalardo, Renato Ceccarelli e Manuel Rizzo.

“L’insediamento del Forum dei Giovani di Pellezzano – ha dichiarato il Sindaco Morra – ha ufficialmente dato inizio alle attività di promozione che riguardano la definizione di obiettivi e programmi relativi alle Politiche Giovanili dell’Amministrazione Comunale. Sento il dovere di ringraziare i giovani del nostro territorio che hanno dato la propria adesione a diventare membri di un organismo, il cui principale compito è quello di rappresentarli in tutte le sedi istituzionali, consentendo altresì di avanzare proposte, idee e progetti per favorire sia la loro crescita formativa che quella comunitaria. Attraverso il dialogo con le istituzioni, il Forum promuove l’inclusione e il rispetto dei diritti giovanili, facilitando l’accesso a opportunità formative e lavorative”.

“Il Forum dei Giovani di Pellezzano – aggiunge l’Assessore Raimo – rappresenta un’importante organismo di espressione e partecipazione per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio. È un luogo dove le nuove generazioni possono far sentire la propria voce, condividere idee e proposte, e contribuire attivamente alla vita sociale, culturale ed economica della comunità. In questo modo, non solo si valorizzano le aspirazioni dei giovani, ma si costruisce anche un futuro più sostenibile e innovativo per tutti. La loro partecipazione attiva è fondamentale per un progresso autentico e significativo”.

Palpabile l’emozione, la gioia e la soddisfazione mostrata dai ragazzi che hanno partecipato entusiasti a questa prima Assemblea del Forum dei Giovani, nel corso della quale hanno tutti manifestato una chiara e precisa volontà di impegnarsi attivamente nella promozione e realizzazione di iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo in tutti i settori sociali.