Baronissi, arriva “Puliamo il Mondo” con studenti, volontari e amministrazione uniti per l’ambiente

di Redazione ZON

Il 17 ottobre 2024, la campagna nazionale di Legambiente torna a Baronissi, coinvolgendo le scuole e la comunità per una giornata dedicata alla cura e tutela del territorio.

Giovedì 17 ottobre 2024, Baronissi ospiterà la trentunesima edizione di “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa organizzata da Legambiente, che torna puntuale per sensibilizzare la cittadinanza alla cura dell’ambiente. La giornata coinvolgerà in particolare gli alunni e le alunne delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria (Plesso di Sava) dell’Istituto Comprensivo “Autonomia 82” di Baronissi, che parteciperanno attivamente alla pulizia del Parco del Ciliegio.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Baronissi e Legambiente Valle dell’Irno, vedrà la partecipazione di docenti, volontari, operatori ecologici e rappresentanti delle istituzioni locali, come spiega la Sindaca Anna Petta: “È fondamentale coinvolgere i più giovani in queste iniziative per promuovere una cultura del rispetto dell’ambiente. Il nostro invito è rivolto ai ragazzi, ma anche agli adulti: dobbiamo tutti fare la nostra parte. Il mondo non dovrebbe aver bisogno di essere pulito, perché non dovrebbe essere sporcato, ma purtroppo dobbiamo rimediare con le nostre mani ai danni che abbiamo causato. Queste attività non sono solo simboliche, ma rappresentano un impegno concreto per il nostro pianeta.”

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di “Puliamo il Mondo“, la versione italiana di “Clean up the World”, che Legambiente organizza dal 1993. “Ogni anno coinvolgiamo sempre più cittadini e scuole,” spiega l’Assessore all’ambiente Alfonso Farina. “Oltre alle attività di pulizia, quest’anno continueremo con monitoraggi specifici nei parchi urbani per stimare la quantità e la tipologia dei rifiuti raccolti. È un’occasione per ribadire il nostro impegno a costruire un mondo sostenibile, in equilibrio con la natura e rispettoso della vita in tutte le sue forme.”

La partecipazione delle scuole è uno degli aspetti centrali di questa edizione, come sottolinea Martina Bianchi, Presidente del Circolo Legambiente Valle dell’Irno: “La mattinata di Puliamo il Mondo con gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Autonomia 82’ è solo un primo passo. Durante l’anno scolastico, continueremo a lavorare con tutte le classi dell’istituto per promuovere un’educazione ambientale che vada oltre l’evento singolo. Le attività di sensibilizzazione continueranno anche attraverso nuove iniziative della campagna, che coinvolgeranno non solo le scuole, ma anche la cittadinanza, per riqualificare altri punti del territorio di Baronissi ad alto valore ambientale.”

L’evento punta a trasmettere un messaggio chiaro: ognuno può fare la sua parte per migliorare l’ambiente e, attraverso queste giornate, si educano le nuove generazioni alla sostenibilità, affinché il cambiamento parta dai giovani ma si estenda a tutta la comunità. Puliamo il Mondo è, dunque, molto più di una semplice giornata di raccolta rifiuti: è un’occasione di sensibilizzazione, di educazione ambientale e di riflessione su quanto sia importante agire subito per il futuro del nostro pianeta.