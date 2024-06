Nomi per bambine: come sono cambiati dagli anni ’90 ad oggi

di Antonio Jr. Orrico

Si sa, quando sta per nascere un nuovo bambino o una nuova bambina, la priorità che prende il sopravvento è quella di scegliere un adeguato nome da dare loro. I nomi per bambini e i nomi per bambine sono da sempre un cruccio molto particolare, che mette molto spesso contro anche i coniugi e che accende le dispute in famiglia. Ma quali sono i nomi scelti di più dai genitori italiani, in senso assoluto? Proviamo a scoprirlo insieme e proviamo a capire come questi siano cambiati dagli anni ’90 ad oggi.

Nomi per bambine: come sono cambiati

Nel corso del tempo, per i nomi per bambine e per i nomi per bambini si sono stabiliti alcuni punti fissi, degli archetipi raggiunti da tutti. I 10 nomi per bambine più scelti dai genitori italiani sono ormai noti a tutti. La classifica Istat conferma il nome Sofia primo da anni, seguito da Aurora, Giulia, Ginevra, Vittoria, Beatrice, Alice, Ludovica, Emma e Matilde.

Dal 1999 ad oggi, però, i gusti dei genitori sono molto cambiati. Con loro, sono cambiate anche il numero di bambine che ogni anno sono nate con lo stesso nome. La classifica parla chiaro.

Il nome Sofia deriva dal greco σοφία e significa “sapienza” ed è il nome più scelto dai genitori italiani per le bambine dal 2010. Nonostante sembri impossibile, nel lontano 1999 il nome, che nel 2022 è stato assegnato a 5465 bambine, non compariva neanche tra i 10 nomi più scelti per le bimbe in Italia, con appena 3025 bimbe nate con questo nome.

L’anno in cui Sofia ha riscontrato il maggior successo in termini percentuali è stato il 2013, quando è stato scelto per il 3.30% delle femmine nate in quell’anno.

La sorpresa

Sicuramente la sorpresa per quanto riguarda i nomi per bambine riguarda la scelta di chiamare la propria figlia Emma. Il nome Emma non era particolarmente amato negli anni 90, quando sono nate appena 658 bimbe con questo nome, dall’inizio degli anni 2000 è iniziata però la risalita di questo nome che nel 2012 è arrivato a contare 4971 nate con il nome Emma, classificandolo come il quarto più scelto dai genitori italiani.

Dunque si tratta di una delle scelte più sorprendenti degli ultimi anni. Il motivo di questa passione potrebbe essere l’ascesa della cantante Emma Marrone, che proprio nel 2012 ha trionfato al Festival di Sanremo. Oggi il nome sta subendo un leggero calo, con circa 2800 nate all’anno sia nel 2021 che nel 2022.

Ma comunque, resta una delle sorprese più liete nel panorama infantile.