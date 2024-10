Salerno, oggi lo sbarco di 41 migranti: 28 sono minori non accompagnati

di Redazione ZON

Oggi Salerno accoglierà un nuovo gruppo di migranti giunti al porto cittadino, con l’arrivo del 37esimo sbarco. La nave, attesa intorno alle 13:30, porta a bordo 41 persone, tra cui 28 minori stranieri non accompagnati. Il Comune, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, si è organizzato per gestire con efficienza e umanità l’accoglienza, con l’obiettivo di attenuare il dolore di chi affronta viaggi così drammatici.

“Al momento non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda le condizioni di salute” ha dichiarato ieri mattina il sindaco Vincenzo Napoli, mentre il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito ha aggiunto: “Abbiamo verificato tutti quelli che sono i servizi che dovranno essere predisposti per accogliere le persone, sia in una prima fase sia in una seconda. Resteranno tutte in Campania, in modo tale che non dovranno essere esposte a ulteriori spostamenti lungo il territorio nazionale“.

Sebbene non siano state riportate particolari criticità sullo stato di salute dei migranti, è probabile che, come in molti altri casi, ci siano persone con traumi fisici e psicologici legati al difficile viaggio. Particolare attenzione è stata riservata ai minori non accompagnati, con un impegno specifico per garantire loro assistenza, integrazione e inclusione attraverso una rete di supporto realizzata in collaborazione con diverse istituzioni. “Da poco abbiamo anche stipulato un patto con tutte le istituzioni per realizzare una rete di ulteriore supporto per cercare di offrire ai minori una prospettiva di integrazione, di inserimento, di inclusione e anche di assistenza che sia specifica e puntuale.” ha concluso infatti il prefetto Esposito.