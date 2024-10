Grave incidente a Buccino, 32enne perde il controllo dell’auto e si schianta: due feriti

di Redazione ZON

Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina, poco dopo mezzogiorno, lungo la Strada Provinciale 355, nei pressi del Bivio Canne, a Buccino. Due ragazzi sono rimasti feriti in modo serio: uno è attualmente ricoverato in Rianimazione, mentre l’altro si trova nel reparto di Ortopedia, entrambi in prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente

L’incidente ha coinvolto un giovane di 32 anni, residente a Buccino, che era al volante di un’Alfa Romeo 156. Per cause ancora in corso di accertamento, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo, forse a causa della ripida discesa lungo la strada. La vettura, come riportato dal quotidiano La città, è andata a schiantarsi prima contro un muretto e poi si è ribaltata, finendo la sua corsa in un uliveto comunale. A bordo del veicolo vi era anche un amico del conducente, anch’egli residente a Buccino.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, che hanno trasportato i due feriti all’ospedale di Oliveto Citra. Le condizioni di uno dei giovani sono particolarmente gravi, motivo per cui è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le possibili cause del sinistro.