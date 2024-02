Baronissi Calcio, campionato FIGC Calcio Paralimpico e Sperimentale: gran successo

di Rita Milione

Il Baronissi Calcio è lieto di annunciare il grande successo delle gare di recupero del campionato FIGC Calcio Paralimpico e Sperimentale, che si sono tenute sabato mattina presso lo Stadio “G. Figliolia” di Baronissi. L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di squadre speciali provenienti da diverse società e territori, creando un’atmosfera unica resa ancora più speciale dal sole splendente.

Il Presidente Tony Siniscalco e l’intera società hanno dedicato impegno e passione nella costruzione della squadra speciale, superando ogni ostacolo. In particolare il Presidente ha voluto che lo Stadio Comunale “G.Figliolia” ospitasse tutte le squadre speciali della Campania in questa splendida mattinata. L’emozione e la gioia negli occhi dei ragazzi speciali sono un’ispirazione per tutti noi, rendendo questa giornata un momento storico per la nostra società e per tutto il territorio.

Il Baronissi Calcio desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i ragazzi, a tutte le società partecipanti e a coloro che hanno reso possibile questa giornata di sport. Senza il loro impegno e supporto, non avremmo potuto celebrare il successo di questa giornata dedicata all’inclusione e all’importanza di progetti come questo.

Il Presidente Tony Siniscalco ha sottolineato l’importanza dell’inclusione nel calcio e l’impegno del Baronissi Calcio nel promuovere un ambiente accogliente e inclusivo per tutti gli appassionati di questo sport. Ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver dato la possibilità a queste squadre speciali di mostrare il loro talento e di essere parte integrante del nostro club. L’inclusione nel calcio è fondamentale per creare una società più equa e rispettosa delle diversità.

Continueremo a sostenere progetti come questo e a lavorare per un futuro in cui tutti possono godere del calcio senza barriere. Siamo a disposizione della FIGC Campana per altre occasioni di sensibilizzazione e di sport. Approfitto per ringraziar il Presidente Zigarelli e la Vice Presidente Tambaro per la presenza e per i loro attestati di stima.”

Il Baronissi Calcio guarda con entusiasmo al futuro, con l’obiettivo di continuare a promuovere l’inclusione nel calcio e di offrire opportunità a tutti gli appassionati di questo sport, indipendentemente dalle loro abilità. Siamo grati per il supporto ricevuto e non vediamo l’ora di organizzare nuovi eventi che celebrano la diversità nel calcio. Il calcio è per tutti, a Baronissi ancor di più, insieme vinciamo sempre.