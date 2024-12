Baronissi, colpo alla Banca in via Aldo Moro: ladri in fuga senza bottino

di Redazione ZON

Notte di paura ieri a Baronissi, dove una banda di malviventi ha tentato un colpo presso la Banca Monte Pruno in via Aldo Moro, nella zona delle residenze universitarie. Come riportato dal quotidiano La Città, intorno alle 2:45, i ladri, presumibilmente quattro secondo le prime ricostruzioni, hanno utilizzato un’auto di grossa cilindrata come ariete per sfondare la vetrata laterale dell’istituto di credito.

Il colpo

Una volta all’interno, con i volti coperti e consapevoli di avere pochi minuti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, hanno puntato alla cassaforte e alle macchine raccogli-soldi vicino alle casse. Tuttavia, il sistema d’allarme ha immediatamente avvisato i carabinieri, costringendo i malviventi alla fuga senza riuscire a completare il furto.

Il metodo utilizzato, più rudimentale rispetto ai classici attrezzi come il flex, ha lasciato gravi danni alla struttura ma nessun bottino per i ladri. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili del raid.