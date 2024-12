Oroscopo di branko di oggi, 5 dicembre 2024: Toro, siate pacifici

Le stelle di questo giovedì supportano chi si sta impegnando nel lavoro; piccole difficoltà potrebbero mettervi alla prova, ma la determinazione del momento sarà fondamentale. Nuove relazioni in vista grazie alla Luna che rende preziose le emozioni d’amore.

Toro

Marte in posizione contraria potrebbe alimentare qualche turbolenza; siate pacifici e affidatevi al dialogo in caso di incomprensioni, sia sul lavoro che in amore.