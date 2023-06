Baronissi: da domani inizieranno i lavori in Via S. Andrea

di Filomena Volpe

Baronissi. Da domani, giovedì 15 giugno dalle ore 19.00 e fino alle ore 06.00 di venerdì 16 giugno, saranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza e di pavimentazione stradale di via S.Andrea ad Antessano. Il traffico sarà a senso unico alternato e regolato da semaforo e/o movieri in fascia oraria notturna.